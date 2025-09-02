В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
Во время пожара пострадали дети и взрослые, двое детей погибли
Об этом сообщают в ГСЧС, передает RegioNews.
В Кривом Роге сегодня днем произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Игоря Новицкого, Металлургический район. Возгорание возникло на первом этаже в квартире площадью около 35 кв.
Во время тушения пожара спасатели вынесли из горящей квартиры двоих детей без сознания. Медики провели реанимационные мероприятия, однако две девочки, 2 и 5 лет, погибли. Кроме того, до прибытия спасателей госпитализирована мать детей, 1986 года рождения, и трое детей 5, 7 и 13 лет.
На месте работали девять спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области. Пожар полностью ликвидирован.
Причины возникновения возгорания устанавливаются. Соответствующие службы производят расследование обстоятельств трагедии.
