Фото: ГСЧС Украины

Во время пожара пострадали дети и взрослые, двое детей погибли

Об этом сообщают в ГСЧС, передает RegioNews.

В Кривом Роге сегодня днем произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Игоря Новицкого, Металлургический район. Возгорание возникло на первом этаже в квартире площадью около 35 кв.

Спасатели вынесли из квартиры детей без сознания

Во время тушения пожара спасатели вынесли из горящей квартиры двоих детей без сознания. Медики провели реанимационные мероприятия, однако две девочки, 2 и 5 лет, погибли. Кроме того, до прибытия спасателей госпитализирована мать детей, 1986 года рождения, и трое детей 5, 7 и 13 лет.

На месте работали девять спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области. Пожар полностью ликвидирован.

Причины возникновения возгорания устанавливаются. Соответствующие службы производят расследование обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, на Полтавщине во время пожара в частном доме обнаружили тело 51-летней женщины.