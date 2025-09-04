Фото: ОВА

В четверг, 4 сентября, российская армия обстреляла из артиллерии село Беленькое в Запорожском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В результате обстрела повреждены жилые дома, а также линии электро- и газоснабжения.

Ранение получила 53-летняя местная жительница. Женщину госпитализировали, она получает необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 4 сентября российские оккупанты запустили беспилотник по Запорожью. Дрон попал в многоэтажный дом. Пострадали четыре человека.