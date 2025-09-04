Иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 4 сентября, российская артиллерия ударила по прифронтовому Орехову в Запорожской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Снаряд повредил автомобиль коммунального предприятия.

В результате атаки ранения получили 63-летний и 56-летний мужчины. Оба находятся под наблюдением медиков, им оказали необходимую помощь.

Напомним, 4 сентября российские оккупанты запустили беспилотник по Запорожью. Дрон попал в многоэтажный дом. Пострадали четыре человека.