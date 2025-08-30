Наслідки удару по Запоріжжю: є загиблий, серед десятків постраждалих – троє дітей

Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя "шахедами" та ракетами. Внаслідок комбінованого удару одна людина загинула. Кількість поранених зросла до 24

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, серед постраждалих – троє дітей: хлопчики 9 та 10 років і 16-річна дівчина. Восьмеро осіб госпіталізовано.

Станом на 7:00 рятувальники ДСНС ліквідували масштабні пожежі у квартирах двох п'ятиповерхових будинків (230 кв. м), а також загасили займання в п'яти житлових будинках, на станції техобслуговування та в кафе – загалом на площі 550 кв. м.

Підрозділи ДСНС врятували шістьох людей, серед яких одна дитина. Психологи надали допомогу 26 громадянам, у тому числі трьом дітям.

За даними ОВА, 14 багатоквартирних будинків та понад сорок приватних пошкоджені внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Вони відключені від електро- та газопостачання.

Комунальники вже розпочали закривати вікна в багатоповерхівках.

Ліквідація наслідків атаки триває. Екстрені служби продовжують роботу на місці.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети та балістику. Повітряна тривога охопила всю країну, вибухи лунали у багатьох регіонах.