10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
02:00  30 серпня
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2025, 09:11

Наслідки удару по Запоріжжю: є загиблий, серед десятків постраждалих – троє дітей

30 серпня 2025, 09:11
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя "шахедами" та ракетами. Внаслідок комбінованого удару одна людина загинула. Кількість поранених зросла до 24

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, серед постраждалих – троє дітей: хлопчики 9 та 10 років і 16-річна дівчина. Восьмеро осіб госпіталізовано.

Станом на 7:00 рятувальники ДСНС ліквідували масштабні пожежі у квартирах двох п'ятиповерхових будинків (230 кв. м), а також загасили займання в п'яти житлових будинках, на станції техобслуговування та в кафе – загалом на площі 550 кв. м.

Підрозділи ДСНС врятували шістьох людей, серед яких одна дитина. Психологи надали допомогу 26 громадянам, у тому числі трьом дітям.

За даними ОВА, 14 багатоквартирних будинків та понад сорок приватних пошкоджені внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Вони відключені від електро- та газопостачання.

Комунальники вже розпочали закривати вікна в багатоповерхівках.

Ліквідація наслідків атаки триває. Екстрені служби продовжують роботу на місці.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети та балістику. Повітряна тривога охопила всю країну, вибухи лунали у багатьох регіонах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа ДСНС діти Запоріжжя атака руйнування ракета шахеди
В Україні можуть з’явитися китайські миротворці
29 серпня 2025, 22:29
Польща відіграватиме ключову роль у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки Україні
29 серпня 2025, 20:55
Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву знову зросла
29 серпня 2025, 20:06
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
30 серпня 2025, 10:37
Понад 500 дронів і десятки ракет: як ППО відбила масовану атаку РФ
30 серпня 2025, 10:15
Нічна атака на Дніпропетровщину: зруйнована інфраструктура, спалахнули масштабні пожежі
30 серпня 2025, 09:39
Масована атака РФ: вибухи лунали по всій Україні
30 серпня 2025, 08:41
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
30 серпня 2025, 02:00
Ваучери на навчання: які професії обирають українці
30 серпня 2025, 01:40
У Києві побільшало офісів: із чим це пов'язано
30 серпня 2025, 01:20
Українським фермерам буде компенсація від держави: кого торкнеться
30 серпня 2025, 01:00
"Звучить пафосно, але це зовсім не так": ведучий Анатолій Анатоліч розповів, скільки платить за особистого водія дітям
30 серпня 2025, 00:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »