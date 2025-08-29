В Украине могут появиться китайские миротворцы

иллюстративное фото: из открытых источников

Трамп поддержал идею Путина о китайских миротворцах в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, президент США Дональд Трамп, якобы, впервые поддержал идею китайских миротворцев в Украине, которую выдвигал российский диктатор Владимир Путин.

Ранее Зеленский и Европа указывали, что Китай оказывает российскому режиму критическую поддержку в войне.

Напомним, в июле Европейский Союз опубликовал 18-й пакет санкций против России, в который впервые включены банки из Китая.