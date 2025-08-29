17:45  29 августа
На Житомирщине столкнулись сразу четыре автомобиля
17:15  29 августа
В Киевской области экглава ГСЧС присвоил средства на строительстве пожарного депо
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
29 августа 2025, 20:06

Число погибших в результате российского массированного удара по Киеву снова возросло

29 августа 2025, 20:06
фото: ГСЧС
В Киеве уже 25 погибших из-за массированного удара россиян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"По состоянию на данный момент известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали", – отметил Зеленский.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.

Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание по требованию Украины
29 августа 2025, 14:09
В Киеве более 30 часов искали людей под завалами: 8 человек остаются пропавшими
29 августа 2025, 13:48
YAKTAK объяснил участие в концерте в день обстрела Киева: что сказал артист
29 августа 2025, 13:13
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Германии заявили, что война в Украине может продолжаться еще много месяцев
29 августа 2025, 19:37
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: загорелись пожары, есть пострадавшие
29 августа 2025, 19:16
На Прикарпатье произошло ДТП с полицейскими
29 августа 2025, 18:55
В НАБУ прокомментировали информацию о расследовании в отношении производителя ракеты "Фламинго"
29 августа 2025, 18:45
Одна из стран ЕС возобновила выдачу туристических виз россиянам
29 августа 2025, 18:35
Квартирный вопрос в Запорожье: как изменилась стоимость аренды жилья
29 августа 2025, 18:21
На Житомирщине столкнулись сразу четыре автомобиля
29 августа 2025, 17:45
Жатва-2025: в каких регионах собрали больше всего зерна
29 августа 2025, 17:41
Смертельно опасную ягоду обнаружили в Днепропетровской области: ее легко спутать с ежевикой
29 августа 2025, 17:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
