Число погибших в результате российского массированного удара по Киеву снова возросло

фото: ГСЧС

В Киеве уже 25 погибших из-за массированного удара россиян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"По состоянию на данный момент известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали", – отметил Зеленский.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.