Польша будет играть ключевую роль в обеспечении будущих гарантий безопасности Украины

Об этом RMF FM рассказал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, передает RegioNews.

Залевский повторил позицию польских властей о том, что Польша не будет отправлять войска в Украину из-за значительной угрозы на своих границах с РФ и Беларусью.

Однако гарантии, которые готовятся в рамках "коалиции решительных", предусматривают присутствие европейских войск в Украине и операцию по защите украинского неба, которая станет возможной после окончания российско-украинских боевых действий.

Напомним, на фоне разговоров об иностранной военной миссии в Украине позиция Польши остается неизменной – она не будет отправлять своих военных.