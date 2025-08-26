20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
26 августа 2025, 21:15

Как дети на Днепропетровщине будут учиться с 1 сентября

26 августа 2025, 21:15
Фото: Відомо
В Днепропетровской области 1 сентября в первые классы пойдут около 21 тысяч детей. Сейчас в регионе уже завершают подготовку

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По словам главы ОВА Сергея Лисака, местное самоуправление будет решать, в каком формате будет работать каждое отдельное учебное заведение. Он отметил, что это зависит от ситуации безопасности, наличия укрытий, возможности при необходимости использовать альтернативные средства тепло- и энергоснабжения.

"Планируем, что 86% заведений среднего образования начнут работу офлайн или в смешанном варианте. А значит, сесть за парты смогут более 230 тысяч ребят", - отметил Сергей Лысак.

Еще 30 тысяч школьников будут учиться дистанционно. Преимущественно это Никопольский и Синельниковский районы.

Напомним, в школах Днепропетровской области уже с 1 сентября будет новый предмет. Дети будут учить основы энергоэффективности. Это инициатива, направленная на формирование отношения к энергоресурсам у молодежи. Министерство образования уже провело обучение преподавателей, которые будут вводить новые занятия.

