29 серпня 2025, 16:37

Навчальний рік не за горами: у Запоріжжі відремонтували шкільне укриття в школі

29 серпня 2025, 16:37
Фото: zp.gov.ua
У Запоріжжі до шкіл цьогоріч підуть близько 40 тисяч учнів, а також майже дві тисячі дошкільнят. Місто та область готуються до навчального року, зокрема - йдеться про укриття

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Нещодавно завершили завершений капітальний ремонт укриття в гімназії №52 Шевченківського району. Від початку воєнного стану школа працювала дистанційно. Тепер заклад може перейти на змішаний формат навчання.

Ремонт почали ще восени минулого року. Провели заглиблення приміщень, облаштовано сучасну вентиляцію, пожежну сигналізацію, додатковий вихід із підйомником для маломобільних груп. В оновленому укритті є сім повноцінних класів, окреме приміщення для дошкільнят. Також там облаштована кімната для жителів району.

У школі навчаються 425 дітей. Близько 80% батьків погодились на змішаний формат. Навчатися діти будуть у дві зміни (в кожній по 160 учнів приблизно).

У Запоріжжі 98 зі 100 шкіл готові до змішаної форми навчання. У місті також вже працюють 5 підземних шкіл і ще 7 перебувають на етапі будівництва.

Нагадаємо, у Дніпрі завершують будівництво підземної школи. Процес розпочався ще навесні 2024 року. Відомо, що вартість цієї школи понад 87 мільйонів гривень.

освіта школа укриття
