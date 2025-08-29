02:55  29 серпня
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
01:55  29 серпня
США продадуть Україні 3350 ракет ERAM
17:55  28 серпня
Спека до +35 повертається в Україну
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 07:29

Атака на Запорізький район: поранено однорічну дитину

29 серпня 2025, 07:29
Читайте также на русском языке
Фто: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Ворог атакував Малокатеринівку в Запорізькому районі, у результаті чого постраждала однорічна дитина

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, медики оперативно надали дитині всю необхідну допомогу.

Федоров розповів, що російські війська завдали чотири удари по селищу Малокатеринівка. Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлову забудову, зайнялися кілька приватних будинків.

Вибуховою хвилею зруйновано або пошкоджено й інші споруди, що знаходились поруч, зокрема господарські будівлі.

Наразі фахівці документують наслідки атаки та працюють над ліквідацією її наслідків.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Загинули 23 людини.

У зв'язку із численними жертвами 29 серпня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область атака війна дитина російська армія пошкодження приватні будинки
Наслідки ракетної атаки РФ: кількість загиблих у Києві зросла до 23
29 серпня 2025, 07:06
У Запоріжжі через російські обстріли пошкоджені багатоповерхівки
28 серпня 2025, 21:13
Ворог просунувся на межі Дніпропетровської області та на Покровському напрямку, – DeepState
28 серпня 2025, 12:05
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Суворі закони проти військових: дисципліна чи репресії
29 серпня 2025, 08:03
Незаконна вирубка лісу на Волині: організатор скоїв самогубство, справу передано до суду
29 серпня 2025, 07:43
Продав авто й привласнив 50 тисяч: військового з Тернополя ошукав знайомий
29 серпня 2025, 07:14
Наслідки ракетної атаки РФ: кількість загиблих у Києві зросла до 23
29 серпня 2025, 07:06
"Буквально за руку мене веде": Маша Єфросиніна розповіла, як її син реагує на тривоги
29 серпня 2025, 03:55
Переможницю Холостяка-13 викликали до суду в Німеччину: що сталось
29 серпня 2025, 03:30
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
29 серпня 2025, 02:55
Гурт Ziferblat досі "платить" за Євробачення
29 серпня 2025, 02:30
США продадуть Україні 3350 ракет ERAM
29 серпня 2025, 01:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »