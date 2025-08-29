Атака на Запорізький район: поранено однорічну дитину

Фто: Запорізька ОВА

Ворог атакував Малокатеринівку в Запорізькому районі, у результаті чого постраждала однорічна дитина

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, медики оперативно надали дитині всю необхідну допомогу.

Федоров розповів, що російські війська завдали чотири удари по селищу Малокатеринівка. Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлову забудову, зайнялися кілька приватних будинків.

Вибуховою хвилею зруйновано або пошкоджено й інші споруди, що знаходились поруч, зокрема господарські будівлі.

Наразі фахівці документують наслідки атаки та працюють над ліквідацією її наслідків.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Загинули 23 людини.

У зв'язку із численними жертвами 29 серпня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.