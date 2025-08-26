Фото из открытых источников

Россияне начали активно перемещать свои подразделения. В частности, речь идет о Бердянском направлении

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, российские оккупанты начали активно перемещать свои подразделения. Он отметил, что количество и плотность перемещений личного состава оккупационной армии РФ растет.

"С другой стороны, все это больше пока похоже на плановую ротацию, чем на дополнительные резервы", - говорит Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне начали усиленно давить на украинский язык. Родителям стали угрожать из-за украинского языка детей: школьникам запрещают разговаривать на украинском и угрожают занесением в "черный список нелояльных". В ЦНС отметили, что на оккупированных территориях россияне превращают школы в очаги промывания мозгов.