18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
26 августа 2025, 16:57

В Запорожье кафиры перемещают подразделения на оккупированные территории

26 августа 2025, 16:57
Россияне начали активно перемещать свои подразделения. В частности, речь идет о Бердянском направлении

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, российские оккупанты начали активно перемещать свои подразделения. Он отметил, что количество и плотность перемещений личного состава оккупационной армии РФ растет.

"С другой стороны, все это больше пока похоже на плановую ротацию, чем на дополнительные резервы", - говорит Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне начали усиленно давить на украинский язык. Родителям стали угрожать из-за украинского языка детей: школьникам запрещают разговаривать на украинском и угрожают занесением в "черный список нелояльных". В ЦНС отметили, что на оккупированных территориях россияне превращают школы в очаги промывания мозгов.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
В США убили 23-летнюю украинку
26 августа 2025, 18:48
В Украину после похолодания возвращается жара
26 августа 2025, 18:40
В Прикарпатье простились с погибшим Героем - полицейским Игорем Мартынюком
26 августа 2025, 18:05
Смертельное ДТП в Киевской области: женщина влетела в микроавтобус
26 августа 2025, 17:54
Неожиданная находка в Белой Церкви: во время демонтажа дома мужчина обнаружил оружие
26 августа 2025, 17:53
В Одессе будут судить псевдотрейдера, который обманул людей более чем на 42 млн грн
26 августа 2025, 17:45
Мошенническая схема с "лекарством для тяжело больных родственников": жителей Житомирщины призывают быть осторожными
26 августа 2025, 17:35
В Верховной Раде предложили разрешить выезд мужчинам призывного возраста: внесен законопроект
26 августа 2025, 17:19
При поддержке международных партнеров: в Харьковской области ветеранов будут учить преодолевать стресс с помощью VR-технологий
26 августа 2025, 16:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
