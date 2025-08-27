10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 00:30

Екологічна катастрофа: на Запоріжжі висихає ще одна річка

27 серпня 2025, 00:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На окупованих територіях страждає екологія. У Запорізькій області від популярної раніше річки вже майже нічого не лишилось

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Річка Великий Утлюк в селі Новоданилівка була повноводна до повномасштабного вторгнення. Проте тепер вона нагадує пересохлу калюжу. З потрісканого дна ледве пробивається тонкий струмок.

За словами екологів, ця ситуація є повторенням стану головної річки регіону – Молочної. Вода майже зникла, дно пересохло, а екосистема півдня Запорізької області швидко руйнується.

При цьому росіяни "освоюють" бюджетні кошти під виглядом екологічних робіт і "розчищення річок".

Нагадаємо, на Донеччині через російську агресію сталося 28 пожеж на сільгоспземлях та агропідприємствах. Внаслідок цього знищено 178 гектарів пшениці, що є серйозною втратою для продовольчої безпеки регіону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
екологія окупація Запорізька область
На Запоріжжі окупанти переміщують підрозділи на окуповані території
26 серпня 2025, 16:57
На окупованих територіях в школах забороняють українську мову
25 серпня 2025, 22:45
Каністри замість кранів: на окупованій Донеччині воду подають раз на кілька тижнів
22 серпня 2025, 10:12
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У Запоріжжі на Хортиці випадково знайшли унікальний артефат
27 серпня 2025, 23:40
Не відповідав на дзвінки три дні: у Харкові знайшли пенсіонера мертвим у квартирі - хто за цим стоїть
27 серпня 2025, 23:20
Росіяни атакували Харківщину: загорілись будинки, постраждали медики
27 серпня 2025, 22:55
У Києві дрон впав у дворі житлового будинку
27 серпня 2025, 22:45
Щоб РФ не знаходила "обхідні шляхи": у ЄС розглядають можливість вторинних санкцій
27 серпня 2025, 21:55
У київських дитсадках скасовують 50% пільгу на харчування для багатодітних родин
27 серпня 2025, 21:50
Україна в топі виробників цибулі: скільки тонн на рік вирощують українські фермери
27 серпня 2025, 21:40
Трагедія на Рівненщині: втопився 3-річний хлопчик
27 серпня 2025, 21:25
У Кривому Розі судитимуть 37-річного чоловіка за замах на вбивство двох людей
27 серпня 2025, 21:06
В Україні продовжують дешевшати яблука: які тепер ціни
27 серпня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »