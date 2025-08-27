Фото з відкритих джерел

На окупованих територіях страждає екологія. У Запорізькій області від популярної раніше річки вже майже нічого не лишилось

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Річка Великий Утлюк в селі Новоданилівка була повноводна до повномасштабного вторгнення. Проте тепер вона нагадує пересохлу калюжу. З потрісканого дна ледве пробивається тонкий струмок.

За словами екологів, ця ситуація є повторенням стану головної річки регіону – Молочної. Вода майже зникла, дно пересохло, а екосистема півдня Запорізької області швидко руйнується.

При цьому росіяни "освоюють" бюджетні кошти під виглядом екологічних робіт і "розчищення річок".

Нагадаємо, на Донеччині через російську агресію сталося 28 пожеж на сільгоспземлях та агропідприємствах. Внаслідок цього знищено 178 гектарів пшениці, що є серйозною втратою для продовольчої безпеки регіону.