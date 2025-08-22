23:11  21 серпня
У центрі Києва 22 серпня обмежать рух: названа причина
00:27  22 серпня
На Сумщині немовля померло через байдужість батьків: подружжю оголосили підозру
01:05  22 серпня
Кілька днів блукали в горах: на Львівщині розшукали зниклих підлітків
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 02:25

На окупованих територіях на Запоріжжі дефіцит пального

22 серпня 2025, 02:25
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області зафіксували дефіцит пального на автозаправних станціях. Це підтверджує окупаційна влада

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Псевдогубернатор Запорізької області Євгеній Балицький заявив, що нестача пального пов’язана з високим рівнем використання бензину, відновлювальними роботами на російських нафтопереробних заводах, а також проблемами з логістикою.

Окупанти також скаржаться, що транспортування ускладнюється нібито через загрозу українських ударів по потягах з паливом. Балицький додав, що дефіцит пального на АЗС планують подолати у першій декаді вересня. Тим часом у РФ діє повна заборона на експорт бензину за кордон.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях також фіксують критичну нестачу води. У багатьох населених пунктах вода в кранах зведена до мінімуму або відсутня повністю. Через це опалювальний сезон в цих населених пунктах під загрозою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупація пальне
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
На Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона
22 серпня 2025, 05:57
Що буде з цінами на картоплю в Україні
22 серпня 2025, 04:50
Україна готує на експорт столовий виноград
22 серпня 2025, 04:30
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
22 серпня 2025, 04:10
Танцівниця Ілона Гвоздьова наважилась на другу вищу освіту: що вона вивчає
22 серпня 2025, 03:55
Зірка "Жіночого квартал" Анастасія Оруджова розповіла про свої перші серйозні стосунки
22 серпня 2025, 03:35
На фестивалі у США показали унікальну скульптуру з Дніпра
22 серпня 2025, 03:15
Жителя Київщини, який вбив 10-річну дівчинку, остаточно засудили до довічного
22 серпня 2025, 02:55
У Міноборони викрили схему з розкрадання 26 млн грн на закупівлі спорядження
22 серпня 2025, 02:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »