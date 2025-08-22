Ілюстративне фото

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області зафіксували дефіцит пального на автозаправних станціях. Це підтверджує окупаційна влада

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Псевдогубернатор Запорізької області Євгеній Балицький заявив, що нестача пального пов’язана з високим рівнем використання бензину, відновлювальними роботами на російських нафтопереробних заводах, а також проблемами з логістикою.

Окупанти також скаржаться, що транспортування ускладнюється нібито через загрозу українських ударів по потягах з паливом. Балицький додав, що дефіцит пального на АЗС планують подолати у першій декаді вересня. Тим часом у РФ діє повна заборона на експорт бензину за кордон.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях також фіксують критичну нестачу води. У багатьох населених пунктах вода в кранах зведена до мінімуму або відсутня повністю. Через це опалювальний сезон в цих населених пунктах під загрозою.