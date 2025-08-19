Фото: "Известно"

В Днепре экс-руководителя одного из коммунальных предприятий горсовета подозревают в причастности к масштабным финансовым злоупотреблениям

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

По данным Офиса Генерального прокурора, речь идет о возможном хищении более 42 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на медиауслуги для горсовета.

Следствие установило, что бывший директор коммунального предприятия действовал в составе преступной организации из 11 человек. Организатором считают предпринимателя, компания которого ранее сотрудничала с местными структурами. К схеме привлекали ряд физических лиц-предпринимателей, которые формально заключали договоры на оказание услуг. Однако фактически эти люди работали в совершенно других сферах – от такси и строительства до маникюрного сервиса и торговли, и не имели отношения к профессиональному медиасопровождению или SMM.

По материалам следствия, бюджетом города на 2022-2023 годы было предусмотрено около 95 миллионов гривен на освещение деятельности горсовета и его должностных лиц в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Однако часть средств якобы направлялась на счета подконтрольных предпринимателей в завышенных размерах. Далее деньги переводили в наличные и распределяли между участниками группировки. В схеме важную роль играл директор КП, который подписывал акты выполненных работ и обеспечивал проведение оплат.

Бывшему чиновнику уже объявили подозрение по нескольким статьям: участие в преступной организации, растрата имущества в особо крупных размерах и служебный подлог. Ранее подозрения получили и десять других участников группы. Расследование продолжается.

