13:36  19 августа
Во Львове 19-летний парень жестоко избил прохожего – его задержали
08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 17:23

В Днепре экс-руководителя КП подозревают в хищении 42 млн грн

19 августа 2025, 17:23
Читайте також українською мовою
Фото: "Известно"
Читайте також
українською мовою

В Днепре экс-руководителя одного из коммунальных предприятий горсовета подозревают в причастности к масштабным финансовым злоупотреблениям

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

По данным Офиса Генерального прокурора, речь идет о возможном хищении более 42 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на медиауслуги для горсовета.

Следствие установило, что бывший директор коммунального предприятия действовал в составе преступной организации из 11 человек. Организатором считают предпринимателя, компания которого ранее сотрудничала с местными структурами. К схеме привлекали ряд физических лиц-предпринимателей, которые формально заключали договоры на оказание услуг. Однако фактически эти люди работали в совершенно других сферах – от такси и строительства до маникюрного сервиса и торговли, и не имели отношения к профессиональному медиасопровождению или SMM.

По материалам следствия, бюджетом города на 2022-2023 годы было предусмотрено около 95 миллионов гривен на освещение деятельности горсовета и его должностных лиц в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Однако часть средств якобы направлялась на счета подконтрольных предпринимателей в завышенных размерах. Далее деньги переводили в наличные и распределяли между участниками группировки. В схеме важную роль играл директор КП, который подписывал акты выполненных работ и обеспечивал проведение оплат.

Бывшему чиновнику уже объявили подозрение по нескольким статьям: участие в преступной организации, растрата имущества в особо крупных размерах и служебный подлог. Ранее подозрения получили и десять других участников группы. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее сообщалось о подозрении руководителям двух компаний в Киеве. Следствие установило масштабное отмывание средств во время строительства Подольского моста.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр коммунальные предприятия хищение средств Офис генпрокурора подозрение
На ремонте взлетной полосы аэропорта Черновцов растратили более 3,3 млн грн
19 августа 2025, 15:25
В Киеве элитный ЖК присвоил набережную Днепра – теперь она снова открыта для всех
19 августа 2025, 12:55
Экс-начальник управления Волынской ОВА переплатил 4,8 млн грн на закупках зерна
19 августа 2025, 12:36
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Харьковском районе нашли опасную воду: что показала проверка
19 августа 2025, 17:31
На Харьковщине россияне ударили дроном по "скорой помощи"
19 августа 2025, 17:25
На Закарпатье задержали мужчину, который за 15 000 долларов должен был переправить клиента в Словакию
19 августа 2025, 17:11
Харьковская область среди лидеров по "Доступным кредитам 5-7-9%": бизнес получил долю из более чем 52 млрд грн
19 августа 2025, 17:07
В Черкасской области открыли памятник Александру Мациевскому, которого расстреляли за крик "Слава Украине!"
19 августа 2025, 16:59
Масштабный пожар: на Днепропетровщине загорелась свалка
19 августа 2025, 16:45
В Одесской области осудили предателя, который зарабатывал на помощи россиянам
19 августа 2025, 16:30
США не будут отправлять свои войска в Украину
19 августа 2025, 16:29
Новые лекарства и оборудование для медучреждений: международные партнеры усиливают поддержку Харьковщины
19 августа 2025, 16:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »