18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
21 августа 2025, 17:23

В Запорожье разоблачили чиновника на хищении средств

21 августа 2025, 17:23
Фото: Нацполиция
В Запорожье правоохранители разоблачили чиновника, причастного к растрате бюджетных средств в особо крупных размерах

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника Запорожского городского совета. Известно, что он получил подозрение по поводу хищения бюджетных средств.

В 2022 году мужчина занимал должность директора одного из департаментов. Тогда он заключил в интересах поставщиков древесины ряд экономически невыгодных сделок.

В результате этой схемы было излишне уплачено почти 800 тысяч гривен средств из бюджета. Известно, что эти деньги были направлены на поддержку пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины территорий.

Напомним, в Киеве разоблачили хищение более 1,8 млн грн во время ремонта школьных укрытий. Бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковского района сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей значительные финансовые потери.

хищение прокуратура Запорожская область
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
