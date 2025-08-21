Фото: Нацполиция

В Запорожье правоохранители разоблачили чиновника, причастного к растрате бюджетных средств в особо крупных размерах

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника Запорожского городского совета. Известно, что он получил подозрение по поводу хищения бюджетных средств.

В 2022 году мужчина занимал должность директора одного из департаментов. Тогда он заключил в интересах поставщиков древесины ряд экономически невыгодных сделок.

В результате этой схемы было излишне уплачено почти 800 тысяч гривен средств из бюджета. Известно, что эти деньги были направлены на поддержку пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины территорий.

Напомним, в Киеве разоблачили хищение более 1,8 млн грн во время ремонта школьных укрытий. Бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковского района сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей значительные финансовые потери.