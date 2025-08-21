Фото: facebook.com/morozovavalery

У Запоріжжі обирали запобіжний захід по справі на 8,6 мільйонів: небайдужі громадяни прийшли на суд

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Вознесенівському районному суді Запоріжжя обирали запобіжний захід першому заступнику директора департаменту освіти й науки Запорізької міської ради Віталію Лисенку. Йдеться про справу щодо розкрадання понад 8,6 мільйона гривень, які виділялись з бюджету на покупку систем безперебійного живлення для закладів освіти міста.

До суду прийшли небайдужі містяни. Зокрема, представники закладів освіти.

"Для мене особисто головне, щоб Лисенка зараз відсторонили… Він жахливо ставився до людей, які прийшли на слухання (щодо ремонтів у запорізьких скверах, – ред.), він просто розвернувся і пішов під крики "Ганьба". Тому, насправді, те, що відбувається, задовольняє моє відчуття справедливості, дуже суб'єктивне", – зауважила голова громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради Валерія Морозова.

При цьому керівниця ботсаду Тамара Єрьоміна зазначила, що Лисенко є взірцем людини, і нібито завдяки йому в ботанічний сад безкоштовно йдуть люди похилого віку.

"Хто цю програму відкрив? Лисенко. Завдяки кому в ботанічному саду укриття з'явилося. Завдяки Лисенку. Усе, що робили, – це Лисенко. Ось зараз у нас "прильот" був – скільки всього постраждало. Хто нам гроші вибивав? Лисенко. Укриття в парку хто поставив мобільні? Лисенко", - каже керівниця ботсаду.

При цьому вона все ж додала, що потрібно розбиратися, і мовляв "якщо людина винувата, то вона винувата". Проте все ж деякі люди прийшли просити, щоб "керівника лишили керівником".

Адвокат чиновника Павло Гончаренко заявив, що підрахунки правоохоронців не є коректними: із огляду на те, що ціни в прифронтовому Запоріжжі на обладнання з енергозбереженням "коригуються обстрілами", а також тому, що в ціну закладені також доставка і монтаж. Тому захист просив заставу в 214 тисяч гривень або вихід на поруки.

Поручитися за Лисенка визвалися:

депутат міськради та голова Хортицької райадміністрації Сергій Ільченко;

голова ГО "Принцип" і співзасновник юридичної фірми Miller Масі Найєм, присутність якого на засіданні для спостерігачів стала сюрпризом. Прибув не як правозахисник, а як чинний військовослужбовець підорозділу якого допомагає Лисенко, і як його друг;

голова ГО "Об'єднання керівників закладів загальної середньої освіти територіальної громади міста Запоріжжя" Аркадій Демченко.

При цьому обвинувачення виступало проти того, щоб Лисенка відпускали на поруки. Відомо, що питання щодо відсторонення першого заступника директора департаменту освіти і науки від посади розглядатимуть окремо, у п’ятницю, 22 серпня.

"Якщо є рішення суду – будемо виконувати рішення суду. Я ніяким чином не збираюся створювати ані якісь питання додаткові до суду, ані всупереч ходу справи. Повністю повна підтримка діям суду, повна співпраця з органами досудового слідства, з прокуратурою обласною, Вознесенівською. І повне виконання рішень суду", - прокоментував згодом сам Лисенко.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомляли про підозри чиновникам місцевого самоврядування. Найбільші збитки були під час закупівлі систем безперебійного живлення для закладів освіти міста — бюджет втратив понад 8,6 мільйона гривень.