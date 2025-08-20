12:58  20 августа
20 августа 2025, 17:21

В Житомирской области подрядчик "заработал" на ремонте поврежденного детсада после ракетного удара - более 600 тыс. грн

20 августа 2025, 17:21
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция расследует присвоение бюджетных средств во время ремонта детского сада, поврежденного ракетными обстрелами в апреле 2022 года

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, 39-летний директор ООО присвоил более 600 тысяч гривен, использовав для этого монтаж некачественных металлопластиковых окон в учреждении дошкольного образования. Ему уже сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях.

Ремонт детского сада, расположенного на Чудновщине, производился за средства государственного бюджета. В июне 2022 года один из департаментов Житомирской ОВА заключил договор с подрядчиком на восстановление поврежденных окон. Согласно условиям договора, ООО должно было выполнить работы в соответствии с украинскими строительными нормами и стандартами, а также предоставить сметы и итоговые сведения об использованных ресурсах. Предоплата на сумму почти 186 тысяч гривен была перечислена на счет компании сразу после заключения договора.

Следствие установило, что установленные окна не отвечали требованиям по теплоизоляции и энергоэффективности. Несмотря на это директор ООО оформил документы с ложными данными об объемах и качестве работ, что позволило ему получить оплату за весь объем договора. Таким образом, государству был причинен значительный имущественный ущерб.

По результатам проверки полиция сообщила подозреваемому о присвоении чужого имущества в условиях военного положения и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

При доказательстве вины фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Напомним, в Киеве разоблачили хищение более 1,8 млн грн во время ремонта школьных укрытий. Бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковского района сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей значительные финансовые потери.

