18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 17:23

У Запоріжжі викрили чиновника на розкраданні коштів

21 серпня 2025, 17:23
Фото: Нацполіція
Читайте также
У Запоріжжі правоохоронці викрили чиновника, який причетний до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запорізькій області прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно посадовця Запорізької міської ради. Відомо, що він отримав підозру щодо розкрадання бюджетних коштів.

У 2022 році чоловік обіймав посаду директора одного з департаментів. Тоді він уклав в інтересах постачальників деревини низку економічно невигідних угод.

Внаслідок цієї схеми було надлишково сплачено майже 800 тисяч гривень коштів з бюджету. Відомо, що ці гроші були спрямовані на підтримку територій, що постраждали від збройного конфлікту на сході України.

Нагадаємо, у Києві викрили розкрадання понад 1,8 млн грн під час ремонту шкільних укриттів. Колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківського району повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила значні фінансові втрати.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
07 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
