У Запоріжжі правоохоронці викрили чиновника, який причетний до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запорізькій області прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно посадовця Запорізької міської ради. Відомо, що він отримав підозру щодо розкрадання бюджетних коштів.

У 2022 році чоловік обіймав посаду директора одного з департаментів. Тоді він уклав в інтересах постачальників деревини низку економічно невигідних угод.

Внаслідок цієї схеми було надлишково сплачено майже 800 тисяч гривень коштів з бюджету. Відомо, що ці гроші були спрямовані на підтримку територій, що постраждали від збройного конфлікту на сході України.

