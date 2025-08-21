Фото: ОВА

Утром 21 августа российские военные нанесли по Запорожью два удара

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате атаки есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры.

Также повреждены 8 многоэтажных и 2 частных дома. Там взрывной волной выбиты окна и балконы, побиты фасады.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Коммунальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 21 августа Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные дроны "Шахед", аэробалистические ракеты "Кинжал", а также крылатые ракеты "Калибр".