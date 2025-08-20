В Запорожье кафиры убили женщину
Россияне атаковали Запорожскую область. Враг применил артиллерию
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, россияне обстреляли село Новоданиловка из артиллерии. Снаряд попал по частной застройке. В результате атаки погибла местная жительница.
Известно, что женщине было 46 лет.
Напомним, ранее на Днепропетровщине местная жительница погибла в результате обстрела. Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии. Также известно, что еще одна женщина получила ранения. В городе повреждена многоэтажка.
