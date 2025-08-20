Иллюстративное фото

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, россияне обстреляли село Новоданиловка из артиллерии. Снаряд попал по частной застройке. В результате атаки погибла местная жительница.

Известно, что женщине было 46 лет.

Напомним, ранее на Днепропетровщине местная жительница погибла в результате обстрела. Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии. Также известно, что еще одна женщина получила ранения. В городе повреждена многоэтажка.