Фото: ГЧСЧ

Во вторник, 19 августа, в Никополе спасатели тушили пожар, когда россияне совершили повторную атаку

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Оккупанты попали по спасателям. В результате атаки был поврежден пожарный автомобиль.

К счастью, личный состав не пострадал.

В ГСЧС отмечают: даже под обстрелами спасатели остаются на службе и помогают людям.

Напомним, 19 августа в Никополе в результате российского артобстрела погибла женщина. Еще одна местная жительница пострадала.