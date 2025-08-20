В Днепропетровской области спасатели попали под обстрел: в ГСЧС обнародовали фото
Во вторник, 19 августа, в Никополе спасатели тушили пожар, когда россияне совершили повторную атаку
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Оккупанты попали по спасателям. В результате атаки был поврежден пожарный автомобиль.
К счастью, личный состав не пострадал.
В ГСЧС отмечают: даже под обстрелами спасатели остаются на службе и помогают людям.
Напомним, 19 августа в Никополе в результате российского артобстрела погибла женщина. Еще одна местная жительница пострадала.
