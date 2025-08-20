Ілюстративне фото

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, росіяни обстріляли село Новоданилівка з артилерії. Снаряд влучив по приватній забудові. Внаслідок атаки загинула місцева жителька.

Відомо, що жінці було 46 років.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині місцева жителька загинула внаслідок обстрілу. Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії. Також відомо, що ще одна жінка отримала поранення. В місті пошкоджена багатоповерхівка.