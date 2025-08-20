12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 21:45

На Запоріжжі окупанти вбили жінку

20 серпня 2025, 21:45
Ілюстративне фото
Росіяни атакували Запорізьку область. Ворог застосував артилерію

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, росіяни обстріляли село Новоданилівка з артилерії. Снаряд влучив по приватній забудові. Внаслідок атаки загинула місцева жителька.

Відомо, що жінці було 46 років.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині місцева жителька загинула внаслідок обстрілу. Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії. Також відомо, що ще одна жінка отримала поранення. В місті пошкоджена багатоповерхівка.

обстріли окупанти Запорізька область
На Запоріжжі за добу сталося 23 пожежі в екосистемах – частина через обстріли
20 серпня 2025, 14:29
Росіяни вночі запустили по Україні два "Іскандери" та 93 дрони: є влучання на 20 локаціях
20 серпня 2025, 10:18
На Дніпропетровщині рятувальники потрапили під обстріл: у ДСНС оприлюднили фото
20 серпня 2025, 08:47
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
В Україні знову подорожчають: чому це відбувається
20 серпня 2025, 23:45
У Дніпрі судили "Супермаму" за невиконання батьківських обов'язків
20 серпня 2025, 23:30
Вбивство жінки в Кам'янському: ймовірний вбивця міг втекти за кордон
20 серпня 2025, 22:29
Класика і війна: у Харкові до Дня міста відкриють унікальну виставку
20 серпня 2025, 21:55
На Харківщині затримали браконьєра з уловом на понад 151 тис. грн
20 серпня 2025, 21:38
Стрибнув з моста й ледь не загинув: у Дніпрі врятували чоловіка
20 серпня 2025, 21:16
Мар'яна Безугла подає до суду через "незаконність рішення Регламентного комітету"
20 серпня 2025, 20:45
У Києві 1 із 8 укриттів існує лише "на папері", – Офіс Омбудсмена
20 серпня 2025, 20:02
У Харкові чоловік, який регулярно бив дружину, може опинитися за ґратами
20 серпня 2025, 19:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
