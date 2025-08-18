Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела в Запорожье погибли три человека. Среди пострадавших – 17-летний подросток. Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, среди них 2 детей.

Вскоре в ОВА добавили, что в результате атаки количество пострадавших увеличилось уже до 33 человек.

Напомним, в девять утра 18 августа военные РФ нанесли два удара по Запорожью. Россияне целились по критической инфраструктуре города. Впоследствии в ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.