Удар по Запорожью: количество пострадавших выросло
В Запорожье завершились аварийно-спасательные работы. Спасатели рассказали о последствиях атаки
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате обстрела в Запорожье погибли три человека. Среди пострадавших – 17-летний подросток. Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, среди них 2 детей.
Вскоре в ОВА добавили, что в результате атаки количество пострадавших увеличилось уже до 33 человек.
Напомним, в девять утра 18 августа военные РФ нанесли два удара по Запорожью. Россияне целились по критической инфраструктуре города. Впоследствии в ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.
