20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 19:20

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

18 серпня 2025, 19:20
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі завершились аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники розповіли про наслідки атаки

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу у Запоріжжі загинуло три людини. Серед постраждалих 17-річний підліток. Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, серед них 2 дітей.

Згодом в ОВА додали, що внаслідок атаки кількість постраждалих збільшилась вже до 33 осіб.

Нагадаємо, о девʼятій ранку 18 серпня військові РФ завдали два удари по Запоріжжю. Росіяни цілились по критичній інфраструктурі міста. Згодом в ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджена маршрутка, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли окупанти Запорізька область
Нічна атака на Одещину: спалахнула масштабна пожежа на об’єкті енергетики
18 серпня 2025, 08:15
Атака "шахедів" по Харкову: серед загиблих – півторарічна дитина, ще 17 людей постраждали
18 серпня 2025, 08:00
Росія атакувала Сумську громаду чотирма ударними БпЛА: спалахнула пожежа
18 серпня 2025, 07:33
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого
18 серпня 2025, 22:05
Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих дитина
18 серпня 2025, 21:55
Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним
18 серпня 2025, 21:34
Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну
18 серпня 2025, 21:21
Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори
18 серпня 2025, 21:12
Або угода, або припинення допомоги: Трамп зробив перші заяви на зустрічі з Зеленським
18 серпня 2025, 20:55
У Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського (онлайн)
18 серпня 2025, 20:33
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
18 серпня 2025, 20:24
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки
18 серпня 2025, 20:15
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
18 серпня 2025, 19:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »