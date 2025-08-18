Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла
У Запоріжжі завершились аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники розповіли про наслідки атаки
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу у Запоріжжі загинуло три людини. Серед постраждалих 17-річний підліток. Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, серед них 2 дітей.
Згодом в ОВА додали, що внаслідок атаки кількість постраждалих збільшилась вже до 33 осіб.
Нагадаємо, о девʼятій ранку 18 серпня військові РФ завдали два удари по Запоріжжю. Росіяни цілились по критичній інфраструктурі міста. Згодом в ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджена маршрутка, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.
