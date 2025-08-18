Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла (Оновлено)
Внаслідок ранкового удару по Запоріжжю постраждали щонайменше шестеро людей
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Вже чотири поранених – збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю", – йдеться у повідомленні.
Пораненим надається вся необхідна медична допомога.
Оновлено о 10:00: Шість людей, з них двоє в тяжкому стані ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя.
Нагадаємо, о девʼятій ранку 18 серпня військові РФ завдали два удари по Запоріжжю. Росіяни цілились по критичній інфраструктурі міста.
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Київське підприємство, що ремонтує спецтехніку, не сплатило 11 млн грн податку на прибуток
18 серпня 2025, 12:21На Буковині авто злетіло з дороги та перекинулось: є постраждалі
18 серпня 2025, 12:19$9,4 тис. за "спрощене" ввезення кави: судитимуть митника, брокера та посередника
18 серпня 2025, 12:11У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
18 серпня 2025, 11:5610-річна дівчинка померла у столичній лікарні під час зняття гіпсу
18 серпня 2025, 11:53Дронова атака по Харкову: під завалами знайшли ще одне тіло, загиблих — 7
18 серпня 2025, 11:47Схему розтрати грошей у КП "Міськсвітло" викрили на Буковині
18 серпня 2025, 11:40На Львівщині зіткнулися комбівен та вантажівка: загинула 24-річна дівчина
18 серпня 2025, 11:32Українців попереджають про початок міграції кажанів: що робити, якщо тварини потрапили у житло
18 серпня 2025, 11:25В ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджені будинки
18 серпня 2025, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі блоги »