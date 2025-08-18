Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Вже чотири поранених – збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю", – йдеться у повідомленні.

Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Оновлено о 10:00: Шість людей, з них двоє в тяжкому стані ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя.

Нагадаємо, о девʼятій ранку 18 серпня військові РФ завдали два удари по Запоріжжю. Росіяни цілились по критичній інфраструктурі міста.