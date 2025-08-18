Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители – 40-летний мужчина и 36-летняя женщина – получили ранения.

Пострадали еще двое мужчин – 41 и 51 год. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате атаки дом семьи разрушен. Повреждены и дома, расположенные рядом.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что у двоих детей медики констатировали острую реакцию на стресс. Они остаются в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, 17 августа около 22:50 российские военные нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Ракета попала в землю вблизи многоэтажного жилого дома, пострадали 11 человек.