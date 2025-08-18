Фото: прокуратура

В воскресенье, 17 августа, около 22:50 российские военные нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры .

Ракета попала в землю вблизи многоэтажного жилого дома.

11 человек – мужчина, девять женщин и 13-летняя девочка – подверглись острой стрессовой реакции. Кроме того, у одной из женщин медики диагностировали ушиб копчика.

Тип ракеты, которой россияне атаковали город, устанавливается.

