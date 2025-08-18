Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки – 40-річний чоловік і 36-річна жінка – отримали поранення.

Постраждали ще двоє чоловіків – 41 та 51 років. Усім постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Внаслідок атаки будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки, розташовані поруч.

Згодом очільник ОВА повідомив, що у двох дітей медики констатували гостру реакцію на стрес. Наразі вони залишаються у лікарні під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 17 серпня близько 22:50 російські військові завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку, постраждали 11 людей.