Росіяни скинули авіабомби на село неподалік Запоріжжя: загинув підліток, шестеро поранених
У неділю, 17 серпня, російська армія двічі атакувала село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки – 40-річний чоловік і 36-річна жінка – отримали поранення.
Постраждали ще двоє чоловіків – 41 та 51 років. Усім постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Внаслідок атаки будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки, розташовані поруч.
Згодом очільник ОВА повідомив, що у двох дітей медики констатували гостру реакцію на стрес. Наразі вони залишаються у лікарні під наглядом лікарів.
Нагадаємо, 17 серпня близько 22:50 російські військові завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку, постраждали 11 людей.