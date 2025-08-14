Возле Запорожья построят хранилище-укрытие с защитой от радиации
На Хортице построят специальное укрытие с противорадиационной защитой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.
По его словам, современное укрытие с противорадиационной защитой, которое будет построено на территории заповедника, будет служить хранилищем более 100 тысяч музейных экспонатов, а в случае военной угрозы - будет надежно защищать работников и посетителей заповедника.
Ранее мы сообщали о том, что россияне массово опрокидывают технику на Запорожское направление. По словам экспертов, это наибольшее пополнение окупантов в этом направлении за последние несколько месяцев.
