19:59  14 августа
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
14 августа 2025, 20:29

Возле Запорожья построят хранилище-укрытие с защитой от радиации

14 августа 2025, 20:29
иллюстративное фото: из открытых источников
На Хортице построят специальное укрытие с противорадиационной защитой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, современное укрытие с противорадиационной защитой, которое будет построено на территории заповедника, будет служить хранилищем более 100 тысяч музейных экспонатов, а в случае военной угрозы - будет надежно защищать работников и посетителей заповедника.

Ранее мы сообщали о том, что россияне массово опрокидывают технику на Запорожское направление. По словам экспертов, это наибольшее пополнение окупантов в этом направлении за последние несколько месяцев.

