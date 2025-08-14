19:59  14 серпня
14 серпня 2025, 20:29

Біля Запоріжжя збудують сховище-укриття із захистом від радіації

14 серпня 2025, 20:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Хортиці зведуть спеціальне укриття з протирадіаційним захистом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram.

За його словами, сучасне укриття з протирадіаційним захистом, що буде побудоване на території заповідника, слугуватиме сховищем для понад 100 тисяч музейних експонатів, а в разі воєнної загрози - надійно захищатиме працівників і відвідувачів заповідника.

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни масово перекидають техніку на Запорізький напрямок. За словами експертів, це найбільше поповнення окупантів на цьому напрямку за останні кілька місяців.

сховище Запорізька область укриття Федоров Іван Сергійович Хортиця
14 серпня 2025
07 серпня 2025
