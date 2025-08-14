Біля Запоріжжя збудують сховище-укриття із захистом від радіації

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram.

За його словами, сучасне укриття з протирадіаційним захистом, що буде побудоване на території заповідника, слугуватиме сховищем для понад 100 тисяч музейних експонатів, а в разі воєнної загрози - надійно захищатиме працівників і відвідувачів заповідника.

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни масово перекидають техніку на Запорізький напрямок. За словами експертів, це найбільше поповнення окупантів на цьому напрямку за останні кілька місяців.