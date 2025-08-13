Фото: скрин

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Спасатели в Запорожской области спасли раненого лебедя с прифронтовой территории. Отмечается, что потерявшую кавычку птицу передали волонтерам. Ведь на свободе он мог бы не выжить: там его жизни угрожали бездомные собаки и дикие животные.

Для лебедя обустроили временный вольер. Первые несколько часов птица была напугана. Он даже проявлял агрессию и отказывался от еды. Однако со временем лебедь начал есть кукурузу и специальные корма. Сейчас волонтеры ищут для него место, где он сможет жить под наблюдением специалистов.

Напомним, ранее на Киевщине нашли большую птицу, которая не могла взлететь. Волонтеры согласились взять орлана под свою опеку. Врачи диагностировали у птицы черепно-мозговую травму, истощение и бактериальную инфекцию. Уже больше недели он проходит лечение и постепенно выздоравливает.