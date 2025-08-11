Фото: иллюстративное

Правоохранители разоблачили схему незаконного обогащения в одной из воинских частей

Об этом сообщает Государственное Бюро расследований, передает RegioNews.

Следователи Государственного бюро расследований при поддержке Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бухгалтеру, который, по данным следствия, присвоил средства из зарплатного фонда.

Расследование установило, что в течение семи месяцев должностное лицо вносило в финансовые документы ложные данные. В бумагах отмечалось, что одному из военнослужащих якобы начисляются дополнительные выплаты. В действительности деньги перечислялись на личный счет бухгалтера. Таким образом, он получил более 800 тысяч гривен, которые принадлежали государству.

Сейчас правоохранители принимают меры по возвращению присвоенных средств в бюджет. Мужчине инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о разоблачении масштабной схемы хищения бюджетных средств в Министерстве юстиции. По версии следствия, бывший госсекретарь ведомства и другие чиновники могли присвоить более 10 миллионов гривен.