Фото: БЕБ

Посадовці Мелітопольської РДА та підприємці привласнили мільйони, виділені на фортифікаційні споруди

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки .

Правоохоронці встановили, що посадовці Мелітопольської РДА разом із представниками кількох приватних фірм завищували вартість матеріалів та обладнання для зведення інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. У кошторисах та звітності вносили неправдиві дані. Таким чином, фігуранти привласнили понад 6,47 млн грн бюджетних коштів.

Збитки підтвердили судові експертизи. Під час розслідування правоохоронці провели 11 обшуків, вилучили документацію, техніку, телефони, печатки підприємств та інші докази.

Двом учасникам схеми повідомили про підозру у відмиванні коштів та привласненні майна в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України). Розслідування триває.

