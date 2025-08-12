РФ скинула авіабомби на село в Запорізькій області: поранено чоловіка, зруйновано будинок
Сьогодні, 12 серпня, ворожа авіація атакувала село Приморське Василівського району на Запоріжжі, поранено літнього чоловіка
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок удару двома авіабомбами зруйновано житловий будинок, вибухова хвиля та уламки пошкодили й сусідні споруди.
Поранення отримав 68-річний місцевий житель. Йому надається вся необхідна медична допомога.
За даними ОВА, впродовж минулої доби окупанти завдали 468 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Поранено трьох жінок.
Нагадаємо, до пізнього вечора та вранці 12 серпня російські війська обстрілювали Нікопольський район артилерією та атакували FPV-дронами. Під вогнем опинилися Нікополь і Мирівська громада.
