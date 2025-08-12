В ОВА показали последствия обстрелов Днепропетровщины: разрушены здания, ранена женщина
До позднего вечера и утром 12 августа российские войска обстреливали Никопольский район артиллерией и атаковали FPV-дронами. Под огнем оказались Никополь и Мировская громада
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В Никопольщине ранения получила 55-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены две многоэтажки и электропередача.
По уточненным данным, в результате вчерашнего обстрела Марганецкой громады днем вспыхнул пожар, уничтоживший частный дом.
Кроме того, россияне атаковали дронами Межевскую громаду Синельниковского района. Возник пожар в неиспользовавшемся здании и повреждено заведение культуры.
По обновленным данным, из-за вчерашнего удара по Межевской громаде побиты админздание, гимназия и столовая. Также загорелись хозяйственные постройки.
На фото – Никопольщина.
Напомним, количество пострадавших в результате российского авиаудара по автовокзалу в Запорожье увеличилось до 23 человек . Среди них четырехлетний мальчик, получивший контузию.