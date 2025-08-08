Двое погибших на Запорожье: оккупанты нанесли более 500 ударов за сутки
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 545 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате чего два человека погибли в Пологовском районе
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
По его словам, войска РФ нанесли 8 авиационных ударов по Малой Токмачке, Красной Кринице, Полтавке, Малиновке.
Кроме того:
- 369 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Веселянку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Юлиевку, Орехов, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Успеновку.
- 160 артиллерийских ударов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.
Поступило 15 сообщений о разрушении домов, квартир и автомобилей.
Напомним, ночью 8 августа российские военные атаковали Сумскую область ударными беспилотниками. К счастью, обошлось без погибших. В то же время на Киевщине в результате вражеской атаки пострадали три женщины — 16, 56 и 80 лет.
