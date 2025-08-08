06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
02:20  08 августа
В Запорожье рассказали о последствиях пожара в заповеднике "Хортица"
08 августа 2025, 07:05

Враг атаковал Киевщину дронами: ранены три женщины

08 августа 2025, 07:05
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская ОВА
В ночь на 8 августа российские войска нанесли удар дронами по мирным населенным пунктам Киевщины. Под прицелом оказался Бучанский район области

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали три женщины — 16, 56 и 80 лет. По предварительной информации, их ранения незначительны. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Атака повлекла за собой пожары в частном секторе, зафиксировано повреждение жилых домов.

На месте происшествия уже работают спасатели, медики и полиция.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали БПЛА. Силы ПВО работали по целям.

Напомним, в Украине создали новый дрон-перехватчик для борьбы с "Шахедами". Новый беспилотник способен эффективно действовать ночью и развивать высокую скорость, что позволяет оперативно обнаруживать и уничтожать вражеские дроны.

война Киевская область БПЛА атака повреждения гражданские Бучанский район
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
