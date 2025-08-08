Враг атаковал Киевщину дронами: ранены три женщины

Фото: Киевская ОВА

В ночь на 8 августа российские войска нанесли удар дронами по мирным населенным пунктам Киевщины. Под прицелом оказался Бучанский район области

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали три женщины — 16, 56 и 80 лет. По предварительной информации, их ранения незначительны. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Атака повлекла за собой пожары в частном секторе, зафиксировано повреждение жилых домов.

На месте происшествия уже работают спасатели, медики и полиция.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали БПЛА. Силы ПВО работали по целям.

Напомним, в Украине создали новый дрон-перехватчик для борьбы с "Шахедами". Новый беспилотник способен эффективно действовать ночью и развивать высокую скорость, что позволяет оперативно обнаруживать и уничтожать вражеские дроны.