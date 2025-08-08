Россияне ночью атаковали Сумщину: повреждены многоэтажки и авто, есть пострадавший
Ночью 8 августа российские военные атаковали Сумскую область ударными беспилотниками. К счастью, обошлось без погибших
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В результате атаки в Сумской громаде повреждены нежилые здания, магазин и авто. Пострадал 54-летний мужчина, он лечится амбулаторно.
В Шосткинской громаде в результате попадания трех БПЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.
Глава ОВА отметил, что владельцам поврежденного имущества окажут необходимую помощь.
"Специалисты обследуют территорию, масштабы повреждений уточняются. Работают спасатели и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий", – написал чиновник.
Напомним, в ночь на 8 августа российские войска нанесли удар дронами по мирным населенным пунктам Киевщины. Под прицелом оказался Бучанский район области. В результате вражеской атаки пострадали две женщины и девушка-подросток.