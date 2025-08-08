06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
02:20  08 августа
В Запорожье рассказали о последствиях пожара в заповеднике "Хортица"
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 07:14

Россияне ночью атаковали Сумщину: повреждены многоэтажки и авто, есть пострадавший

08 августа 2025, 07:14
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Ночью 8 августа российские военные атаковали Сумскую область ударными беспилотниками. К счастью, обошлось без погибших

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В результате атаки в Сумской громаде повреждены нежилые здания, магазин и авто. Пострадал 54-летний мужчина, он лечится амбулаторно.

В Шосткинской громаде в результате попадания трех БПЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.

Глава ОВА отметил, что владельцам поврежденного имущества окажут необходимую помощь.

"Специалисты обследуют территорию, масштабы повреждений уточняются. Работают спасатели и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий", – написал чиновник.

Напомним, в ночь на 8 августа российские войска нанесли удар дронами по мирным населенным пунктам Киевщины. Под прицелом оказался Бучанский район области. В результате вражеской атаки пострадали две женщины и девушка-подросток.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область атака дрон последствия пострадавший
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Массовое отравление детей в лагере на Львовщине: медики назвали вероятную причину
08 августа 2025, 08:56
РФ ночью атаковала Украине 108 "Шахедами" и реактивными дронами: как отработала ПВО
08 августа 2025, 08:29
На Днепропетровщине автомобиль врезался в дерево: одного пассажира деблокировали спасатели
08 августа 2025, 08:27
КГГА через суд заставляют убрать стихийные свалки на Троещине
08 августа 2025, 08:19
Двое погибших на Запорожье: оккупанты нанесли более 500 ударов за сутки
08 августа 2025, 08:12
Белый дом готовит встречу Трампа, Зеленского и Путина, – СМИ
08 августа 2025, 07:58
Британия меняет политику в отношении беженцев: украинцам отказывают в защите
08 августа 2025, 07:56
"Мир" под условиями: как Россия перехватывает инициативу
08 августа 2025, 07:40
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, семь танков и 52 вражеские артсистемы
08 августа 2025, 07:30
Фигуранты дела о коррупции на закупках дронов и РЭБ вышли под залог
08 августа 2025, 07:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »