Из-за удара вражеского "Шахеда" в Харькове вспыхнул пожар на предприятии
В ночь на 8 августа российская армия атаковала Харьков ударным беспилотником
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает RegioNews.
"Харьков подвергся атаке вражеским дроном "шахед" – в городе раздались взрывы. Детали выясняются", – написал он.
Впоследствии чиновник уточнил, что в результате атаки в Салтовском районе города возник пожар на гражданском предприятии.
Напомним, поздно вечером 7 августа РФ атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям в Киевской области.
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
ДТП с погибшим ребенком и пострадавшими на Ровенщине: водителю сообщили о подозрении
08 августа 2025, 02:46Киевщину атакуют российские беспилотники: работает ПВО
08 августа 2025, 01:01ДТП на Черниговщине: отбойник проткнул авто, есть погибшая и пострадавший
08 августа 2025, 00:37В Харькове накрыли нарколабораторию с товаром на 25 миллионов гривен
08 августа 2025, 00:12Стало известно, почему учителя не могут оформить отсрочку от мобилизации через Резерв+
07 августа 2025, 23:44Россияне снова атакуют Украину "Шахедами"
07 августа 2025, 23:35В Украине создали новый дрон-перехватчик для борьбы с "Шахедами"
07 августа 2025, 23:29В Днепре задержан мужчина, который чуть не сжег отделение Укрпочты
07 августа 2025, 23:25Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали более 1000 человек
07 августа 2025, 23:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП