Двоє загиблих на Запоріжжі: окупанти завдали понад 500 ударів за добу
Впродовж минулої доби окупанти завдали 545 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. У результаті чого дві людини загинули в Пологівському районі
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Малій Токмачці, Червоній Криниці, Полтавці, Малинівці.
Окрім того:
- 369 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Веселянку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.
- 8 обстрілів із РСЗВ накрили Юліївку, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Успенівку.
- 160 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.
Загалом надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автомобілів.
Нагадаємо, вночі 8 серпня російські військові атакували Сумщину ударними безпілотниками. На щастя, обійшлося без загиблих. Водночас на Київщині внаслідок ворожої атаки постраждали троє жінок — 16, 56 та 80 років.
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, сім танків та 52 ворожі артсистемиВсі новини »
08 серпня 2025, 07:30Ворог атакував Київщину дронами: поранено трьох жінок
08 серпня 2025, 07:05Через удар ворожого "Шахеда" в Харкові спалахнула пожежа на підприємстві
08 серпня 2025, 01:20
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
ДСНС показала наслідки удару дрона по Харкову
08 серпня 2025, 09:24Ворожі дрони вночі вдарили по Одещині: виникла пожежа, постраждав охоронець АЗС
08 серпня 2025, 09:15Масове отруєння дітей у таборі на Львівщині: медики назвали ймовірну причину
08 серпня 2025, 08:56У Дніпрі зупинили незаконне будівництво елітного ЖК у центрі міста
08 серпня 2025, 08:43РФ вночі атакувала Україні 108 "Шахедами" і реактивними дронами: як відпрацювала ППО
08 серпня 2025, 08:29На Дніпропетровщині авто врізалося в дерево: одного пасажира деблокували рятувальники
08 серпня 2025, 08:27КМДА через суд змушують прибрати стихійні сміттєзвалища на Троєщині
08 серпня 2025, 08:19Білий дім готує зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, – ЗМІ
08 серпня 2025, 07:58Британія змінює політику щодо біженців: українцям відмовляють у захисті
08 серпня 2025, 07:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі блоги »