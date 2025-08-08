За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, семь танков и 52 вражеские артсистемы
За прошедшие сутки, 7 августа, Силы обороны Украины уничтожили 1040 российских захватчиков, семь боевых бронированных машин и 52 артиллерийские системы врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 08.08.25 ориентировочно составили:
Напомним, FPV-дроны пограничников ювелирно залетели на вражеский склад на юге. Бойцы ГПСУ уничтожили российскую пушку Д-30.
