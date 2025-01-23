Удар баллистикой по Запорожью: погиб мужчина, ранены более 20 человек, среди них - младенец
В четверг ночью, 23 января, оккупанты ударили по Запорожью баллистикой. В результате ракетного удара погиб 47-летний мужчина. Еще 24 человека ранены, среди них двухмесячный младенец. Повреждены жилые дома
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Враг нанес 4 ракетных удара по Запорожью. Погиб 47-летний мужчина. Количество пострадавших увеличилось до 24 человек. Медики оказывают оперативную помощь!", - проинформировал Иван Федоров.
Он показал последствия ночного удара россиян по жилым кварталам Запорожья.
Напомним, 22 января около 21:50 россияне атаковали Запорожье пятью дронами типа Shahed. Возник пожар.
Ночью 23 января российские войска еще раз атаковали город ракетами. Около 4:00 в Запорожье прогремели минимум четыре взрыва. Ранее сообщалось о 10 пострадавших людях, среди которых спасатели.