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23 января 2025, 08:25

Удар баллистикой по Запорожью: погиб мужчина, ранены более 20 человек, среди них - младенец

23 января 2025, 08:25
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фото: Запорожская ОВА
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В четверг ночью, 23 января, оккупанты ударили по Запорожью баллистикой. В результате ракетного удара погиб 47-летний мужчина. Еще 24 человека ранены, среди них двухмесячный младенец. Повреждены жилые дома

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Враг нанес 4 ракетных удара по Запорожью. Погиб 47-летний мужчина. Количество пострадавших увеличилось до 24 человек. Медики оказывают оперативную помощь!", - проинформировал Иван Федоров.

Он показал последствия ночного удара россиян по жилым кварталам Запорожья.

Напомним, 22 января около 21:50 россияне атаковали Запорожье пятью дронами типа Shahed. Возник пожар.

Ночью 23 января российские войска еще раз атаковали город ракетами. Около 4:00 в Запорожье прогремели минимум четыре взрыва. Ранее сообщалось о 10 пострадавших людях, среди которых спасатели.

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