фото: Кордон.медіа

В ночь на 26 января российские войска нанесли дроновые удары по городу Сумы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

В результате взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания. Люди в результате обстрелов не пострадали.

Сегодня в небе над Сумщиной военные сбили 7 вражеских Шахедов, а с начала года - 235 российских беспилотников.

Местные медиа также обнародовали фото и видео с мест попадания. В частности, есть повреждения в городском сквере Сум.

Напомним, 26 января российские войска также нанесли дроновый удар по Харькову. Под ударом врага оказался Основянский район города. Были повреждены окна и крыши 12 частных домов.