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23 января 2025, 08:45

В Запорожье из-за ракетного удара разрушена многоэтажка: количество раненых возросло до 25

23 января 2025, 08:45
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фото: Запорожская ОВА
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Число пострадавших в результате удара баллистическими ракетами по Запорожью 23 января увеличилось до 25

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Из-за атаки врага одна многоэтажка разрушена, еще 13 повреждены. Также изуродованы частные дома и нежилые помещения в Шевченковском и Александровском районах Запорожья. В настоящее время коммунальщики ликвидируют последствия ракетного удара.

"К сожалению, количество пострадавших постоянно растет. По состоянию на сейчас к медикам за помощью обратилось уже 25 человек", - сообщил Иван Федоров.

Напомним, вечером 22 января россияне атаковали Запорожье пятью дронами типа Shahed. Возник пожар.

Ночью 23 января РФ ударила по городу ракетами. Около 4:00 в Запорожье прогремели минимум четыре взрыва.

В результате атаки баллистикой погиб 47-летний житель Запорожья. Еще 24 человека ранены, среди них двухмесячный младенец.

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