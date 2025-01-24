Удар по Запорожью: количество пострадавших возросло, что известно об их состоянии
Число раненых в результате вчерашнего ракетного удара по Запорожье возросло до 54
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Один человек погиб, еще 54 – получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье", – говорится в сообщении.
В больницах остаются 17 раненых. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
37 пострадавших лечатся амбулаторно. Среди них и двухмесячный мальчик, его выписали накануне вечером.
Напомним, ночью 23 января россияне ударили по Запорожью ракетами. В городе прогремели четыре взрыва.
В результате атаки баллистикой разрушена многоэтажка. Погиб 47-летний мужчина.
В сети обнародовали видео, как пес погибшего от российского удара не отходил от тела своего хозяина.
Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.