фото: ГСЧС

Число раненых в результате вчерашнего ракетного удара по Запорожье возросло до 54

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Один человек погиб, еще 54 – получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье", – говорится в сообщении.

В больницах остаются 17 раненых. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

37 пострадавших лечатся амбулаторно. Среди них и двухмесячный мальчик, его выписали накануне вечером.

Напомним, ночью 23 января россияне ударили по Запорожью ракетами. В городе прогремели четыре взрыва.

В результате атаки баллистикой разрушена многоэтажка. Погиб 47-летний мужчина.

В сети обнародовали видео, как пес погибшего от российского удара не отходил от тела своего хозяина.

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.