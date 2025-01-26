В сети показали момент попадания "Шахеда" в Сумах
Местные медиа обнародовали видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован удар российского дрона типа "Шахед" по Сумам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне Суми".
Атака происходила в ночь на 26 января. Данные с камеры наблюдения свидетельствуют о том, что удар произошел в 2:10.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского дронового удара в ночь на 26 января в Сумах повреждено здание образовательного учреждения, многоквартирный дом и административные здания. Также есть повреждения в городском сквере.
Россияне атаковали дронами Сумы: фото и видео последствийВсе новости »
26 января 2025, 10:33В результате ночного удара дронов по Харькову повреждены 12 домов
26 января 2025, 09:21Пограничники показали, как сбили Shahed на Черниговщине
25 января 2025, 19:30
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Российские войска сбросили шесть авиабомб на больницу в Херсонской области
26 января 2025, 12:07В Киевской области группа подростков избила парня: в полиции отреагировали
26 января 2025, 11:34Россияне атаковали дронами Сумы: фото и видео последствий
26 января 2025, 10:33В Черкассах мужчина устроил стрельбу возле парка: два человека травмированы
26 января 2025, 10:04В результате ночного удара дронов по Харькову повреждены 12 домов
26 января 2025, 09:21Общественный антикоррупционный совет подверг критике Умерова за идею объединить АОЗ и ГОТ
25 января 2025, 20:36Пограничники показали, как сбили Shahed на Черниговщине
25 января 2025, 19:30Гарик Корогодский советует президенту не увольнять Кирилла Фесика
25 января 2025, 19:21Главный психиатр ВСУ планировал купить виллу в Турции за более чем полмиллиона евро - СМИ
25 января 2025, 18:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все блоги »