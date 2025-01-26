скриншот с видео

Местные медиа обнародовали видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован удар российского дрона типа "Шахед" по Сумам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне Суми".

Атака происходила в ночь на 26 января. Данные с камеры наблюдения свидетельствуют о том, что удар произошел в 2:10.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского дронового удара в ночь на 26 января в Сумах повреждено здание образовательного учреждения, многоквартирный дом и административные здания. Также есть повреждения в городском сквере.