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26 января 2025, 12:07

Российские войска сбросили шесть авиабомб на больницу в Херсонской области

26 января 2025, 12:07
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фото: Херсонская ОВА
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Вечером 25 января российские войска нанесли очередной массированный авиаудар по городу Берислав на Херсонщине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

Как отмечается в сообщении, под вражеским ударом оказалось учреждение здравоохранения. Всего оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб на больницу. Как видно из фото, обнародованных областной администрацией, здание получило значительные разрушения.

В то же время известно, что персонал больницы успел спуститься в укрытие. Сотрудники больницы остались целыми, за исключением нескольких людей, у которых диагностировали контузию.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского дронового удара в ночь на 26 января в Сумах повреждено здание образовательного учреждения, многоквартирный дом и административные здания. Также в сети появилось видео момента попадания вражеского дрона в Сумах.

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