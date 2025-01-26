Российские войска сбросили шесть авиабомб на больницу в Херсонской области

фото: Херсонская ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

Как отмечается в сообщении, под вражеским ударом оказалось учреждение здравоохранения. Всего оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб на больницу. Как видно из фото, обнародованных областной администрацией, здание получило значительные разрушения.

В то же время известно, что персонал больницы успел спуститься в укрытие. Сотрудники больницы остались целыми, за исключением нескольких людей, у которых диагностировали контузию.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского дронового удара в ночь на 26 января в Сумах повреждено здание образовательного учреждения, многоквартирный дом и административные здания. Также в сети появилось видео момента попадания вражеского дрона в Сумах.