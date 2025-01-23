фото: ОВА

Ночью 23 января российские войска в очередной раз атаковали Запорожье. Около 4:00 в городе прогремели минимум 4 взрыва

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Есть пострадавшие. Среди них – четыре сотрудника ГСЧС, их госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Также есть предварительная информация о людях под завалами.

Все экстренные службы работают на местах.

Обновлено в 4:55. В результате удара по Запорожью пострадали 10 человек. Разрушены и повреждены многоквартирные дома. Взрывной волной выбиты окна, побита крыша.

На месте вражеской атаки спасателям удалось деблокировать одного человека. Его передали медикам для оказания помощи.

Напомним, 22 января около 21:50 россияне атаковали Запорожье пятью дронами типа Shahed. Возник пожар.