Россияне уничтожили энергетический объект в Запорожье: 20 тысяч человек без света и воды

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Вчера вечером и сегодня утром оккупанты наносили удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Запорожья. В результате атаки уничтожен один из энергообъектов

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Запорожского городского совета, передает RegioNews.

Из-за обстрелов ранены спасатели и энергетики.

"20 тысяч человек находятся без света. Еще 17 тысяч - без воды. Также без электричества остались котельные, больницы, заведения социальной защиты населения", - говорится в сообщении.

Профильные службы восстанавливают сети. В Шевченковском районе Запорожья развернули четыре Пункта Несокрушимости.

Напомним, вечером 22 января россияне атаковали Запорожье пятью дронами типа Shahed. Возник пожар.

Ночью 23 января РФ ударила по городу ракетами. Около 4:00 в Запорожье прогремели четыре взрыва.

В результате атаки баллистикой погиб 47-летний житель Запорожья. Из-за ракетного удара разрушена многоэтажка. Число раненых возросло до 25, среди них — двухмесячный младенец.