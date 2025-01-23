фото: скриншот из видео

В Запорожье продолжают ликвидировать последствия российских обстрелов город ночью 23 января. Известно об одном погибшем – 47-летнем мужчине

В телеграмм-каналах обнародовали видео с места удара, передает RegioNews.

На видео видно накрытое тело погибшего, а рядом с ним сидит его пес Бим. В сообщении говорится, что собаку заберут друзья семьи.

Семья погибшего также пострадала от обстрела – дочь, жена и теща мужчины находятся в больнице.

По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, количество пострадавших в результате массированного удара по Запорожье увеличилось до 46. У них – минно-взрывные травмы, травмы глаз, проникающие ранения и ушибы.

Госпитализированы 22 человека, среди которых двухмесячный мальчик. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное.

Фото: ГСЧС.

Напомним, вечером 22 января россияне атаковали Запорожье пятью дронами типа Shahed. Возник пожар.

Ночью 23 января РФ ударила по городу ракетами. Около 4:00 в Запорожье прогремели четыре взрыва.

В результате атаки баллистикой погиб 47-летний житель Запорожья. Из-за ракетного удара разрушена многоэтажка. Ранее сообщалось о 45 пострадавших, среди них – двухмесячный младенец.

В результате ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре Запорожья уничтожен один из энергообъектов 20 тысяч человек остаются без света и 17 тысяч – без воды.